Η Ελλάδα βρίσκεται στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, αφού απέκλεισε την εθνική Λιθουανίας με εκκωφαντικό τρόπο. Οι διεθνείς μας κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μια φοβερή εμφάνιση απέναντι στους Λιθουανούς, και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον λιθουανικό Τύπο, ο οποίος αποθέωσε τον Γιάννη και τους συμπαίκτες του.

Οι Λιθουανοί έμειναν εκτός συνέχειας του EuroBasket 2025, χάρη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του. Οι βορειοευρωπαίοι περίμεναν μια καλή εμφάνιση από τον σταρ της εθνικής Ελλάδας, όμως είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να τον σταματήσει.

Ο λιθουανικός Τύπος στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι, αναλύοντας ότι ακόμη και ο δικός τους NBAer δυσκολεύτηκε να περιορίσει τον Greek Freak. Αναφέρουν πως, παρά την ήττα, ο Βαλαντσιούνας έδειξε την κλάση του ως παίκτης, οδηγώντας την επίθεση της ομάδας του μέσα στη ρακέτα, ωστόσο δεν μπόρεσε να περιορίσει τον Γιάννη όσο θα ήθελε.

Η αναγνώριση στον Γιάννη ήταν αναμενόμενη. Χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος σε λιθουανικό σάιτ που έλεγε: «Αήττητοι στα προημιτελικά – Ο Γ. Αντετοκούνμπο παρατείνει την «ανομβρία» μεταλλίων της Λιθουανίας». Οι φιλομπασκετικοί Λιθουανοί, όμως, δεν στάθηκαν μόνο στον… συνήθη ύποπτο, αλλά μίλησαν και για άλλα πρόσωπα της «γαλανόλευκης».

Εντύπωση προκάλεσε και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ή όπως τον ανέφεραν «PisTiopoulos». Φυσικό, μετά την εξαιρετική απόδοση του Έλληνα γκαρντ στο τρίποντο (3/4) και τους 17 του πόντους, αποκαλώντας τον «X factor» του παιχνιδιού: «Ο αμυντικός παρέμεινε ψύχραιμος απέναντι στην ομάδα μας. Όταν οι Λιθουανοί έστειλαν βοήθεια στον Γιάννη, ο «PisToliopoulos» ευστόχησε σχεδόν σε όλα του τα σουτ, πετυχαίνοντας 3 στα 4 τρίποντα και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους. Εκτός από τον Γ. Αντετοκούνμπο, κανένας άλλος παίκτης της Εθνικής Ελλάδας δεν σημείωσε περισσότερους πόντους.»

Παρόμοια ήταν η κατάσταση και για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, με τους Λιθουανούς να κάνουν λόγο για την καλή του άμυνα και τη δυσκολία που τους προκάλεσε στη δική τους αμυντική πλευρά του παρκέ: «Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός στην προστασία της ρακέτας σε αυτό το παιχνίδι. Ο αδελφός του Γιάννη σταμάτησε επανειλημμένα τις προσπάθειες των Λιθουανών κοντά στο καλάθι, κάνοντας τη ζωή δύσκολη για την επίθεσή τους.»