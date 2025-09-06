Eurobasket 2025: Αυτή είναι η Fan Zone έξω από την Xiaomi Arena (vid)
Αποστολή στην Ρίγα: Νίκος Ράπτης
Η Εθνική μας ομάδα προετοιμάζεται για τη μάχη κόντρα στο Ισραήλ στην φάση των 16 του Eurobasket 2025 και θέλει νίκη πρόκρισης στα προημιτελικά. Οι Λετονοί έχουν δημιουργήσει ένα όμορφο χώρο για τον κόσμο έξω από τη Xiaomi Arena, την περίφημη fan zone.
Το Gazzetta βρέθηκε στη fan zone έξω από το γήπεδο και σας βάζει στο κλίμα της τελικής φάσης του Eurobasket. Έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει το παιχνίδια.
Δείτε το video του Gazzetta
🇱🇻🏀 Αυτή είναι η Fan Zone έξω από τη Xiaomi Arena! @EuroBasket pic.twitter.com/oBDyRH0Nfk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.