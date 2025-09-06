Oι Λετονοί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη fan zone έξω από το γήπεδο της τελικής φάσης του Eurobasket 2025.

Αποστολή στην Ρίγα: Νίκος Ράπτης

Η Εθνική μας ομάδα προετοιμάζεται για τη μάχη κόντρα στο Ισραήλ στην φάση των 16 του Eurobasket 2025 και θέλει νίκη πρόκρισης στα προημιτελικά. Οι Λετονοί έχουν δημιουργήσει ένα όμορφο χώρο για τον κόσμο έξω από τη Xiaomi Arena, την περίφημη fan zone.

Το Gazzetta βρέθηκε στη fan zone έξω από το γήπεδο και σας βάζει στο κλίμα της τελικής φάσης του Eurobasket. Έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει το παιχνίδια.

Δείτε το video του Gazzetta