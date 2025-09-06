Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των πρώτων αναμετρήσεων για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025, καθώς και το πρόγραμμα των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026.

Με τους ομίλους του Eurobasket 2025 να έχουν ολοκληρωθεί, το Σάββατο (06/09) ξεκινούν τα νοκ-άουτ στη Ρίγα, με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα ανοίγει με το ματς της Τουρκίας απέναντι στη Σουηδία. Οι Τούρκοι ήταν εντυπωσιακοί στον πρώτο γύρο, μένοντας αήττητοι (5-0) και δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι την τετράδα, έχοντας τον Σενγκούν σε τρομερή κατάσταση. Το παιχνίδι μεταδίδεται από το Nova Sports Start, στις 12:00.

Στη συνέχεια, η ασταμάτητη Γερμανία (επίσης αήττητη) κοντράρεται με την Πορτογαλία, η οποία επιστρέφει σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια. Οι Γερμανοί έκαναν επίδειξη δύναμης στη φάση των ομίλων και με παίκτες όπως οι Σρέντερ και Βάγκνερ και είναι ξεκάθαρα ένα από τα φαβορί. Το ματς θα ξεκινήσει στις 15:15 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Nova Sports Start.

Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι της ημέρας είναι το Λιθουανία–Λετονία, με τις δύο βαλτικές χώρες να κοντράρονται για μια θέση στα προημιτελικά (18:30, NovaSports Start, ΕΡΤ). Μάλιστα, το ματς ενδιαφέρει άμεσα και την Εθνική μας, καθώς από αυτό θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλός της αν προκριθεί.

Τέλος, η μέρα κλείνει με τη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς να παίζει κόντρα στη Φινλανδία.Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45, στο Nova Sports Start.



Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας