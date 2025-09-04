Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει γίνει expert στα trick shots και επιχείρησε ένα ακόμα μετά την προπόνηση της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς, λίγες πριν από το μεγάλο ματς της ομάδας του με το Ισραήλ, φρόντισε να κλέψει την παράσταση.

Όπως είναι γνωστό δεν σταματάει να δοκιμάζει περίεργα σουτ και μάλιστα με το ποσοστό επιτυχίας να είναι ιδιαίτερα υψηλό!

Κάτι που φάνηκε και στην προπόνηση των Σλοβένων, όταν κλήθηκε να ευστοχήσει «φορτωμένος» με μια τσάντα στην πλάτη και μάλιστα από την πόρτα της... εξόδου.

Λένε ότι μια εικόνα ισοδυναμεί όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, ένα βίντεο.

Απολαύστε το(ν)