Eurobasket 2025, Λούκα Ντόντσιτς: Τι έβαλε πάλι ο Ντόντσιτς!
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς, λίγες πριν από το μεγάλο ματς της ομάδας του με το Ισραήλ, φρόντισε να κλέψει την παράσταση.
Όπως είναι γνωστό δεν σταματάει να δοκιμάζει περίεργα σουτ και μάλιστα με το ποσοστό επιτυχίας να είναι ιδιαίτερα υψηλό!
Κάτι που φάνηκε και στην προπόνηση των Σλοβένων, όταν κλήθηκε να ευστοχήσει «φορτωμένος» με μια τσάντα στην πλάτη και μάλιστα από την πόρτα της... εξόδου.
Λένε ότι μια εικόνα ισοδυναμεί όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, ένα βίντεο.
Απολαύστε το(ν)
Alen Omić se je z Luko stavil za 50 sklec. Se mu je splačalo? 😅#mojtim | @TelemachSi | @TriglavGroup pic.twitter.com/WHwYmOGih7— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) September 4, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.