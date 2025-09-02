Ιταλία - Ισπανία: Σκόραρε πρώτο καλάθι μετά από 7.5 λεπτά η ομάδα του Ποτζέκο
Δεν μπορούσε να βάλει καλάθι με τίποτα στα πρώτα λεπτά η Ιταλία στην αναμέτρηση με την Ισπανία για το Eurobasket 2025. Η ομάδα του Ποτζέκο είδε την αντίπαλο της να προηγείται με 0-13 και εκείνη βρήκε για πρώτη φορά στόχο, 2:30 για το τέλος της περιόδου με τον Νιανγκ για το 2-13.
Στη συνέχεια βελτιώθηκε επιθετικά και σκόραρε άλλους 8 πόντους μέχρι το τέλος της περιόδου. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 10-18 υπέρ της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο που επέβαλε τον ρυθμό της σε αυτό το διάστημα.
H Iταλία θα θέλει να ξεχάσει το ξεκίνημα της στο ματς αυτό κόντρα στους Ισπανούς.
