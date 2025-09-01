Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν εκ των κορυφαίων στη νίκη της Σερβίας επί της Τσεχίας.

Οι Σέρβοι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 82-60 των Τσέχων και έτσι να κάνουν το 4/4 στον όμιλό τους για το EuroBasket 2025. Από τους κορυφαίους των νικητών ήταν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού είχε 12 πόντους με 5/5 δίποντα και 2/3 βολές κόντρα στην Τσεχία, ενώ κατέβασε 8 ριμπάουντ και έκανε 2 κλεψίματα. Μέτρησε 19 πόντους στην αξιολόγηση. Τρίτος σκόρερ της ομάδας του Πέσιτς πίσω από Αβράμοβιτς και Πετρούσεφ με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Συνεχίζει να δίνει λύσεις στον Πέσιτς και στη ρακέτα της Σερβίας με την ποιότητα του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.