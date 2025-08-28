Ο Σιλβέν Φρανσίσκο... μαγεύει στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Βέλγιο για το Eurobasket 2025.

Εξαιρετικός και στις δύο μεριές του παρκέ ο Σιλβέν Φρανσίσκο στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Βέλγιο για το Eurobasket 2025. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου και νυν της Ζάλγκιρις αρχικά έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο του και στη συνέχεια έτρεξε στον αιφνιδιασμό για δώσει πάσα από την πλάτη στον Σαρ. Ο ψηλός των τρικολόρ δεν είχε πρόβλημα να τελείωσει τη φάση με κάρφωμα.

Δείτε τη φάση με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο