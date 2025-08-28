Eurobasket 2025, Βέλγιο - Γαλλία: Έκλεψε και... μάγεψε ο Φρανσίσκο (vid)
Εξαιρετικός και στις δύο μεριές του παρκέ ο Σιλβέν Φρανσίσκο στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Βέλγιο για το Eurobasket 2025. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου και νυν της Ζάλγκιρις αρχικά έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο του και στη συνέχεια έτρεξε στον αιφνιδιασμό για δώσει πάσα από την πλάτη στον Σαρ. Ο ψηλός των τρικολόρ δεν είχε πρόβλημα να τελείωσει τη φάση με κάρφωμα.
Δείτε τη φάση με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο
You can't mess with Sylvain Francisco 😳— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
📺 https://t.co/O8gpIsQl2R#EuroBasket x @FRABasketball pic.twitter.com/faZ12jqeZd
