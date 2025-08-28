EuroBasket 2025, Λετονία: «Απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό ο Ζάγκαρς» σύμφωνα με το Basketnews
Η Λετονία γνώρισε μία πολύ βαριά ήττα από την Τουρκία στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό της πρόβλημα. Αφού ο Άρτουρς Ζάγκαρς έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, τον οποίο αποκόμισε στη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ο 24χρονος πόιντ γκαρντ των Λετονών, πρόλαβε να σκοράρει 11 πόντους, μαζί με 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 16 λεπτά. Το θετικό νέο για τη Λετονία είναι πως φαίνεται ότι ο Ζάγκαρς δεν τραυματίστηκε τελικά σοβαρά.
Σύμφωνα με το Basketnews, ο γκαρντ των Λετονών υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ο τραυματισμός του δε θα τον αφήσει εκτός συνέχειας από όλο το τουρνουά. Κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει για να βοηθήσει τους οικοδεσπότες της τελικής φάσης, ενόψει της συνέχειας του EuroBasket.
Με τη Λετονία να θέλει μία νίκη απέναντι στους Εσθονούς την Παρασκευή, ώστε να αφήσει πίσω της την κακή πρεμιέρα.
