Λειβαδιώτης: «Να εκπροσωπήσουμε με περηφάνια την Κύπρο»

Ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, εξήγησε πως το ζητούμενο για τους συνδιοργανωτές του EuroBasket 2025 είναι να απολαύσουν την παρουσία τους στο τουρνουά και να εκπροσωπήσουν με περηφάνια το νησί.

Η Εθνική Κύπρου θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 και ο Χριστόφορος Λειβαδιώτης ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη χώρα μας. Είναι τιμή μας που είμαστε στο Ευρωμπάσκετ και αυτό να γίνεται εδώ. Νιώθουμε ενθουσιασμό και περηφάνια που θα έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τους καλύτερους. Είναι ευκαιρία για όλους μας, προπονητές, παίκτες, φιλάθλους, να δείξουμε ότι υπάρχει μπάσκετ στην Κύπρο και το αγαπάμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν κρύβουμε ότι είμαστε τα αουτσάιντερ. Έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες στα παράθυρα, όπως τη Γαλλία, την Κροατία και τη Βοσνία. Ο κόσμος ήταν δίπλα μας και έδωσε ώθηση στα παιδιά. Είμαι βέβαιος πως και τώρα το κοινό θα είναι δίπλα μας και θα θαυμάσει τους παίκτες που θα αγωνιστούν εδώ».

Και κατέληξε λέγοντας: «Για μας είναι όνειρο να συμμετέχουμε σε ένα Ευρωμπάσκετ. Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν με κάλεσαν να αναλάβω την ομάδα πριν τρία χρόνια εν όψει του Ευρωμπάσκετ. Οι παίκτες έκαναν φανταστική δουλειά για δύο μήνες προσπαθώντας να καλύψουμε όσο γίνεται τη διαφορά από τους αντιπάλους. Μπορεί να μην έχουμε τόσο γνωστούς παίκτες, αλλά είναι μαχητές και αγαπούν αυτό που κάνουν».