Δείτε που θα παρακολουθήσετε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025, καθώς και τα ματς των Playoff του Champions League, αλλά και τη μονομαχία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο League Cup.

Σήμερα (27/8) ξεκινά το Eurobasket 2025 που διεξάγεται στην Κύπρο και συγκεντρώνει τα βλέμματα των φιλάθλων. Το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης είναι ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Λιθουανία, με τζάμπολ στις 13:30 και τηλεοπτική κάλυψη από το NovaSports 4.

Το βράδυ, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με την πρεμιέρα της Σερβίας, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί του τουρνουά. Οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν την Εσθονία στις 21:15, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Start.

Αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει το ποδόσφαιρο και τα προκριματικά του Champions League. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχοντας ήδη ένα σπουδαίο προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-1 στη Σκωτία, φιλοξενεί τη Ρέιντζερς με στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase.

Την ίδια ώρα, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται στη Λισαβόνα τη Φενερμπαχτσέ του Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το 0-0 της Κωνσταντινούπολης που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση.

Κλείνοντας, επίσης στις 22:00 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζεται στην έδρα της Γκρίσμπι, σε παιχνίδι για το League Cup Αγγλίας, που θα μεταδοθεί από το Action 24.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: