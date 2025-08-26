Eurobasket 2025, Ισραήλ: Με συνοδεία της Ιντερπόλ και όχι μόνο η αποστολή
Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας σε ό,τι έχει να κάνει με την αποστολή του Ισραήλ στο EuroBasket 2025.
Η Εθνική Ισραήλ, η οποία αγωνίζεται στον όμιλο του Κατοβίτσε της Πολωνίας, θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και την οικοδέσποινα Πολωνία΄για την φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, με την ομάδα να έχει πάντα μαζί της ισχυρή αστυνομική δύναμη σε κάθε της μετακίνηση.
Όπως αναφέρει η Israel Hayom, οι υπηρεσίες γενική ασφαλείας του Ισραήλ, η Ιντερπόλ και η πολωνική Αστυνομία συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των παικτών και των μελών της αποστολής.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο από το ΜΜΕ του Ισραήλ, οι παίκτες έχουν ήδη λάβει οδηγίες να αποφεύγουν την έκθεση ισραηλινών συμβόλων και να κρατούν γενικά χαμηλό προφίλ, ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στο μπάσκετ.
