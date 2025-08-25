Η βαριά ήττα της Σλοβενίας από τη Σερβία στο πρόσφατο φιλικό έκανε... έξω φρενών τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος... άστραψε και βρόντηξε στα αποδυτήρια.

Πριν από μερικές ημέρες η Σερβία διέλυσε την Σλοβενία σε φιλικό παιχνίδι κερδίζοντας εύκολα με 106-72! Ένα παιχνίδι όπου ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να είχε 17 πόντους αλλά ήταν πολύ άστοχος στα σουτ εντός παιδιάς έχοντας 4/18 στο σύνολο, εκ των οποίων 2/8 δίποντα και 2/10 τρίποντα. Όπως επίσης και 7/9 βολές.

Όπως ανέφερε το «SportKlub» ο σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς τα... έχωσε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για την γενική εικόνα της ομάδας λίγο πριν από το τζάμπολ του φετινού Eurobasket.

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για το τι συμβαίνει στην ομάδα ωστόσο ναι, είχαμε μια συζήτηση. Ξεκαθαρίσαμε πολλά πράγματα και είπαμε όσα έπρεπε να ειπωθούν. Αυτή η ήττα στην πραγματικότητα μας έφερε ακόμα πιο κοντά» εξήγησε ο Έντο Μούριτς αναφορικά με τα όσα επακολούθησαν της βαριάς ήττας.

«Ναι, κάθε χρόνο ο Λούκα γίνεται όλο και πιο ομιλητικός. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε από εκείνον. Είναι ο ηγέτης μας και αυτό πρέπει να γίνεται εντός και εκτός γηπέδου. Γι' αυτό λέω ότι ωριμάζει. Ξέρει τι λέει και είναι πραγματικά ευχαρίστηση να τον ακολουθείς» κατέληξε ο έμπειρος παίκτης της εθνικής Σλοβενίας.