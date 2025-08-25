EuroBasket 2025: Η δωδεκάδα της Εσθονίας χωρίς τον Κότσαρ
Η Εσθονία ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της ενόψει EuroBasket 2025, χωρίς να έχει στη διάθεσή της τον Μάικ Κότσαρ, καθώς τον ταλαιπωρεί τραυματισμός στον αριστερό ώμο.
Η ομάδα βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο της Πολωνίας και αντιμετωπίζει πέρα από την οικοδέσποινα και τις Γαλλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Βέλγιο και Ισραήλ.
Η δωδεκάδα της Εσθονίας
Χένρι Ντρελ – Φόργουορντ, 2,05 μ, Καλέβ/Κράμο
Κρέγκορ Χέρμετ – Πάουερ Φόργουορντ, 2,05 μ, Καλέβ/Κράμο
Ματίας Τας – Φόργουορντ, 2,08 μ, Λέγκια Βαρσοβίας
Γιάναρι Γιοεσααρ – Φόργουορντ, 1,98 μ, Ντζίκι Βαρσοβίας
Μικ Γιουρκάταμ – Γκαρντ, 1,96 μ, Αβελίνο
Αρτουρ Κόνοντσουκ – Φόργουορντ, 2,00 μ, EWE Baskets Όλντενμπουργκ
Κασπάρ Τρέιερ – Φόργουορντ, 2,04 μ, Νάπολι
Κριστιάν Κουλαμάε – Γκαρντ, 1,94 μ, Μπιλμπάο
Σάντερ Ραϊέστε – Φόργουορντ, 2,04 μ, –
Γιόονας Ρίισμα – Φόργουορντ, 2,00 μ, Καντού
Μαρτ Ρόζενταλ – Γκαρντ, 1,93 μ, Καλέβ/Κράμο
Σιιμ-Σάντερ Βένε – Φόργουορντ, 2,03 μ, Σταλ Οστρόφ
