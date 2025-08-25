Η Εσθονία έκανε γνωστό το ρόστερ της για το EuroBasket 2025.

Η Εσθονία ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της ενόψει EuroBasket 2025, χωρίς να έχει στη διάθεσή της τον Μάικ Κότσαρ, καθώς τον ταλαιπωρεί τραυματισμός στον αριστερό ώμο.

Η ομάδα βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο της Πολωνίας και αντιμετωπίζει πέρα από την οικοδέσποινα και τις Γαλλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Βέλγιο και Ισραήλ.

Η δωδεκάδα της Εσθονίας