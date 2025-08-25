Το Βέλγιο έκανε γνωστή τη δωδεκάδα του για το EuroBasket 2025.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του για το EuroBasket 2025 με τον Ίσμαελ Μπακό της Παρί να ξεχωρίζει.

Εκτός της τελικής επιλογής είναι οι δύο NBAers, Τουμάνι Καμαρά και Άτζεϊ Μίτσελ, με το Βέλγιο να έχει τοποθετηθεί στο Group D μαζί με Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία και Ισραήλ.

Η δωδεκάδα