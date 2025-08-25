EuroBasket 2025: Το Βέλγιο αποκάλυψε το ρόστερ του
Το Βέλγιο ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του για το EuroBasket 2025 με τον Ίσμαελ Μπακό της Παρί να ξεχωρίζει.
Εκτός της τελικής επιλογής είναι οι δύο NBAers, Τουμάνι Καμαρά και Άτζεϊ Μίτσελ, με το Βέλγιο να έχει τοποθετηθεί στο Group D μαζί με Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία και Ισραήλ.
Η δωδεκάδα
- Ίσμαελ Μπακό – Σέντερ, 2,08 μ, Παρί
Μαμαντού Γκίσε – Φόργουορντ, 1,99 μ, Λιμόζ
Μανού Λακόμτ – Γκαρντ, 1,80 μ, Βαλτσέα
Ζίμπε Λέντεγκεν – Φόργουορντ, 2,01 μ, Οκάπι Άαλστ
Γιόπε Μένες – Φόργουορντ, 1,96 μ, Οστάνδη
Ζαν-Μαρκ Μουέμα – Φόργουορντ, 1,96 μ, Στρασμπούρ
Λόικ Σβαρτζ – Γκαρντ, 1,96 μ, Στρασμπούρ
Γκόντγουιν Τσιμάνγκα – φοργουορντ, 2.00, Βρυξέλλες
Κέβιν Τουμπά – σέντερ, 2.06, Άντβερμπ
Νιλς Βαν Ντεν Έιντε – Γκαρντ, 1,96 μ, Οκάπι Άαλστ
Άντι Βαν Βιλέτ – Φόργουορντ, 2,08 μ, Στρασμπούρ
Χανς Βάνουιν – Φόργουορντ, 2,06 μ, Στρασμπούρ
