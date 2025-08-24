Ο Εργκίν Αταμάν κατέληξε στους δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα πορευτεί στο EuroBasket 2025.

Ο Εργκίν Αταμάν γνωστοποίησε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) τη δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η Εθνική Τουρκίας στο EuroBasket 2025.

Στη σύνθεση ξεχωρίζουν οι Αλπέρεν Σενγκούν, Τσέντι Όσμαν, Σέιν Λάρκιν και Ομέρ Γιούρτσεβεν, οι οποίοι θα ηγηθούν της προσπάθειας της Τουρκίας στον Α’ Όμιλο, που διεξάγεται στη Ρίγα, μαζί με τις Λετονία (οικοδέσποινα), Σερβία, Τσεχία, Εσθονία και Πορτογαλία.

Η δωδεκάδα της Τουρκίας

Αντέμ Μπόνα – Φόργουορντ, 2,08, Φιλαδέλφεια Σίξερς

Αλπέρεν Σενγκούν – Σέντερ, 2,11, Χιούστον Ρόκετς

Τσέντι Όσμαν – Φόργουορντ, 2,01, Παναθηναϊκός

Ερκάν Οσμάνι – Φόργουορντ, 2,13, Αναντολού Εφές

Ερκάν Γιλμάζ – Φόργουορντ, 1,96, Αναντολού Εφές

Φουρκάν Κορκμάζ – Γκαρντ, 2,01, Μπαχτσεσεχίρ

Κινάν Σιπάχι – Γκαρντ, 1,97, Μπαχτσεσεχίρ

Ονουράλπ Μπιτίμ – Γκαρντ, 1,98, Φενέρμπαχτσε

Ομέρ Γιούρτσεβεν – Σέντερ, 2,13, Παναθηναϊκός

Σερτάτς Σανλί – Σέντερ, 2,12, —

Σέιν Λάρκιν – Γκαρντ, 1,82, Αναντολού Εφές

Σέχμους Χαζέρ – Γκαρντ, 1,90, Μπαχτσεσεχίρ