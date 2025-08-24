Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δήλωσε πως ο στόχος της εθνικής Τουρκίας είναι να κατακτήσει ένα μετάλλιο και τόνισε πως θα βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στον στόχο της.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν σε δηλώσεις του ενόψει του EuroBasket 2025 τόνισε την πεποίθησή του πως ήρθε η ώρα η Τουρκία να παλέψει για μία διάκριση σε διεθνές επίπεδο.

Ο 27χρονος σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε στο «Anadolu Ajansı»: «Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη του τουρνουά. Έχουμε υψηλούς στόχους και δεν το κρύβουμε. Θέλουμε να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο. Γνωρίζουμε πως ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς και αυτή η πίεση μπορεί να μας δώσει ώθηση. Η ποιότητα του ρόστερ είναι δεδομένη και πιστεύουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να πετύχουμε».

Στη συνέχεια, τόνισε το βάρος της αποστολής: «Εκπροσωπούμε ολόκληρο το έθνος, περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Από παιδιά μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε με το εθνόσημο και η περηφάνεια κορυφώνεται όταν φτάνεις στην ανδρική ομάδα. Αντιλαμβάνομαι την ευθύνη και θέλω να την τιμήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η Τουρκία θα βρεθεί στον Α’ όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Ρίγα, έχοντας απέναντί της την Πορτογαλία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Σερβία και την Τσεχία.