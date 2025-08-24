EuroBasket 2025, Γιούρτσεβεν: «Στόχος να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη»
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν σε δηλώσεις του ενόψει του EuroBasket 2025 τόνισε την πεποίθησή του πως ήρθε η ώρα η Τουρκία να παλέψει για μία διάκριση σε διεθνές επίπεδο.
Ο 27χρονος σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε στο «Anadolu Ajansı»: «Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη του τουρνουά. Έχουμε υψηλούς στόχους και δεν το κρύβουμε. Θέλουμε να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο. Γνωρίζουμε πως ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς και αυτή η πίεση μπορεί να μας δώσει ώθηση. Η ποιότητα του ρόστερ είναι δεδομένη και πιστεύουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να πετύχουμε».
Στη συνέχεια, τόνισε το βάρος της αποστολής: «Εκπροσωπούμε ολόκληρο το έθνος, περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Από παιδιά μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε με το εθνόσημο και η περηφάνεια κορυφώνεται όταν φτάνεις στην ανδρική ομάδα. Αντιλαμβάνομαι την ευθύνη και θέλω να την τιμήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».
Η Τουρκία θα βρεθεί στον Α’ όμιλο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Ρίγα, έχοντας απέναντί της την Πορτογαλία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Σερβία και την Τσεχία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.