EuroBasket 2025, Γερμανία: Ανακοινώθηκε η 12άδα ενός εκ των φαβορί
Η Γερμανία έκλεισε τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει του EuroBasket 2025, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Ισπανίας. Λίγη ώρα αργότερα, ο Άλεξ Μούμπρου ανακοίνωσε και το τελευταίο «κόψιμο» για να διαμορφωθεί η τελική 12άδα. Ο Νέλσον Βάιντεμαν δε θα ακολουθήσει τη Γερμανία στο EuroBasket.
Ωστόσο το ρόστερ των Παγκόσμιων Πρωταθλητών είναι γεμάτο με σούπερ σταρ, ενώ φυσικά ξεχωρίζουν τα ονόματα του Ντένις Σρέντερ και του Φραντζ Βάγκνερ.
Η Γερμανία θα βρεθεί στο Τάμπερε για την πρώτη φάση του EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας Φινλανδία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία.
Η 12άδα της Γερμανίας για το EuroBasket 2025
- Άιζακ Μπόνγκα (Παρτίζαν, 25 ετών, 2.03μ.)
- Όσκαρ ντα Σίλβα (Μπάγερν Μονάχου, 26 ετών, 2.06μ.)
- Τρίσταν ντα Σίλβα (Ορλάντο Μάτζικ, 24 ετών, 2.03μ.)
- Γιούστους Χόλατζ (Μπάγερν Μονάχου, 24 ετών, 1.91μ.)
- Λέον Κράτζερ (Μπάγερν Μονάχου, 28 ετών, 2.12μ.)
- Μάοντο Λο (Ζάλγκιρις, 32 ετών, 1.91μ.)
- Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν Μονάχου, 29 ετών, 1.91μ.)
- Ντένις Σρέντερ (Σακραμέντο Κινγκς, 31 ετών, 1.85μ.)
- Ντάνιελ Τάις (Μονακό, 33 ετών, 2.03μ.)
- Γιοχάνες Τίμαν (Γκούμνα Κράνε Θάντερς, 31 ετών, 2.06μ.)
- Γιοχάνες Φόιγκτμαν (Μπάγερν Μονάχου, 32 ετών, 2.11μ.)
- Φραντζ Βάγκνερ (Ορλάντο Μάτζικ, 23 ετών, 2.08μ.)
