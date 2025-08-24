Έτοιμη για το EuroBasket 2025 είναι η Γερμανία, που ανακοίνωσε το τελικό ρόστερ της.

Η Γερμανία έκλεισε τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει του EuroBasket 2025, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Ισπανίας. Λίγη ώρα αργότερα, ο Άλεξ Μούμπρου ανακοίνωσε και το τελευταίο «κόψιμο» για να διαμορφωθεί η τελική 12άδα. Ο Νέλσον Βάιντεμαν δε θα ακολουθήσει τη Γερμανία στο EuroBasket.

Ωστόσο το ρόστερ των Παγκόσμιων Πρωταθλητών είναι γεμάτο με σούπερ σταρ, ενώ φυσικά ξεχωρίζουν τα ονόματα του Ντένις Σρέντερ και του Φραντζ Βάγκνερ.

Η Γερμανία θα βρεθεί στο Τάμπερε για την πρώτη φάση του EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας Φινλανδία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία.

Η 12άδα της Γερμανίας για το EuroBasket 2025