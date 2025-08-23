Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έπλεξε το εγκώμιο του Λούκα Ντόντσιτς ενόψει του EuroBasket 2025.

Το EuroBasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών με πολλούς αστέρες να δίνουν το «παρών» εκπροσωπώντας την πατρίδα τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος γίνεται αποδέκτης απόλυτου σεβασμού από συμπαίκτες και αντιπάλους για τις δεξιότητές του.

«Μπορεί να διαλύσει οποιονδήποτε σε ένα τουρνουά. Να βάλει 50, 60… δεν ξέρω. Αυτό είναι που τον κάνει ξεχωριστό», δήλωσε μέσω της FIBA ο σούπερ σταρ της Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Άλλοι, όπως ο Ματέους Πονίτκα της Πολωνίας και ο Φουρκάν Κορκμάζ της Τουρκίας, πιστεύουν ότι ο Λούκα είναι ένα ταλέντο, που η κληρονομιά του θα αντέξει πολύ περισσότερο από το τέλος της καριέρας του.

«Ο Ντόντσιτς είναι ιδιαίτερος γιατί τα έχει όλα. Το μπασκετικό του IQ, το ένστικτό του στο παιχνίδι είναι απίστευτα. Έλεγα με έναν φίλο μου πως τέτοιοι παίκτες γεννιούνται μία φορά στα 50 χρόνια», τόνισε ο Πονίτκα.

«Είναι διαφορετικός. Έχει ξεχωριστές δεξιότητες, διαφορετική νοοτροπία. Έχω παίξει πολλές φορές απέναντί του και νιώθω τυχερός γι’ αυτό», είπε ο Κορκμάζ. «Ίσως σε 10 χρόνια να λέμε: “Ναι, έπαιξα εναντίον του. Ήταν τόσο καλός”. Ήμασταν τυχεροί που τον παρακολουθήσαμε», πρόσθεσε.