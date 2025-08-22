Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την δωδεκάδα της για το EuroBasket 2025.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε τη δωδεκάδα που θα ταξιδέψει στη Ρίγα για τους αγώνες του Α’ Ομίλου (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), όπου οι Ίβηρες θα δοκιμαστούν απέναντι σε Εσθονία, Λετονία, Τουρκία, Σερβία και Τσεχία.

Το μεγάλο όνομα στην αποστολή είναι φυσικά ο Νιμίας Κέτα, ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, που θα ηγηθεί της προσπάθειας της εθνικής του ομάδας.

Η δωδεκάδα της Πορτογαλίας:Φρανσίσκο Αμαράντε, Ντιόγκο Μπρίτο, Άντονι ντα Σίλβα, Ντιόγκο Γκαμέιρο, Ντιόγκο Βεντούρα, Μιγκέλ Κιρόζ, Νούνο Σα, Βλάντισλαβ Βόιτσο, Τραβάντε Γουίλιαμς, Νιμίας Κέτα, Καντίντο Σα, Ντανιέλ Ρελβάο