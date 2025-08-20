Λιθουανία - Τουρκία 81-84: Σενγκούν και Όσμαν υπέγραψαν τη νίκη
Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 81-78 λίγο πριν το τέλος, αλλά η Τουρκία κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει της Λιθουανίας με 81-84. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του EuroBasket 2025, με αυτήν του Εργκίν Αταμάν να παίρνει τη νίκη με έναν εκπληκτικό Αλπερέν Σενγκούν.
Ο σούπερ σταρ των Τούρκων σκόραρε 25 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα 5 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2 ασίστ, όντας καθοριστικός στην επικράτηση των Τούρκων. Δεύτερος σκόρερ για την Τουρκία ήταν ο Τσέντι Όσμαν.
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού σκόραρε 13 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, μάζεψε 3 ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ στα 32 λεπτά που πάτησε παρκέ. Ακόμα 6 πόντους σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά πέτυχε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Για τη Λιθουανία κορυφαίος ήταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πέτυχε 10, με 3/6 δίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 40-46, 59-66, 81-84
