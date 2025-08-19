H Ιταλία δεν μπορεί να υπολογίζει στον Στέφανο Τονούτ στο Eurobasket.

Σημαντική απώλεια για την περιφέρεια της Ιταλίας. Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο θα πρέπει να παραταχθεί στο Eurobasket δίχως τον Στέφανο Τονούτ. Ο παίκτης της Αρμάνι δεν ξεπέρασε το θέμα του τραυματισμού και δεν θα συνεχίσει στην προετοιμασία της ομάδας.

Η θλάση στο δεξί πόδι δεν του επιτρέπει να βοηθήσει την ομάδα του στο μεγάλο ραντεβού. Το διάστημα αποθεραπείας του είναι τέτοιο που δεν γίνεται να είναι στο Eurobasket.

O Toνούτ μέτρησε φέτος 4.5 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στη Euroleague.

Η Ιταλία είναι στον όμιλο με την Εθνική μας, όπως και με τις Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρος.