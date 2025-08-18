Τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας έριξε ο Γιάκα Μπλάζιτς στα 35 του χρόνια για ιατρικούς -κυρίως- λόγους.

Ένας από τους παίκτες που εκπροσωπούν συνέχεια την εθνική ομάδα της Σλοβενίας, δεν είναι άλλος από τον Γιάκα Μπλάζιτς.

Ο πολύπειρος γκαρντ ωστόσο ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να εκπροσωπήσει ξανά την χώρα του και αυτό λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει στη μέση και στον καρπό του χεριού του.

Στα 35 του χρόνια αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική Σλοβενίας, αν και δεν είχε συμπεριληφθεί -έτσι και αλλιώς- στην προεπιλογή για το ερχόμενο Eurobasket.

«Δεν είμαι πλέον μέλος της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας. Αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει» δήλωσε ο εξαιρετικός σουτέρ στο «SportKlub» και συνέχισε: «Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά ήρθε η ώρα οι νεότεροι παίκτες να αναλάβουν και να βρουν τη θέση τους στην εθνική. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα και της εύχομαι να πετύχει στο Eurobasket».

Ο αρχηγός της Τσεντεβίτα/Ολίμπια έκανε το ντεμπούτο του με τη Σλοβενία στο Eurobasket 2013 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Eurobasket 2015, στο Eurobasket 2017 (σ.σ. όταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο), στο Eurobasket 2022, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2014 και 2023, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

«Πάνω απ’ όλα η εν λόγω απόφαση είχε να κάνει με την υγεία μου ωστόσο, θα παραμείνω πάντα φίλαθλος της εθνικής Σλοβενίας» κατέληξε ο Μπλάζιτς.