Ο βοηθός προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς, Γκρεγκ Σεντ Τζιν, εντάχθηκε στο τεχνικό τιμ της Εθνικής Σλοβενίας ενόψει του EuroBasket 2025 και μιλά για τη συνεργασία του με τον Λούκα Ντόντσιτς, τη φυσική του κατάσταση και τους στόχους της νέας σεζόν.

O Γκρεγκ Σεντ Τζιν, βοηθός προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς, βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Σλοβενίας ενόψει του EuroBasket 2025 και ξανά στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς με τους δυο τους να έχουν συνεργαστεί ξανά για δύο χρόνια στους Ντάλας Μάβερικς (2021-2023).

«Όλοι οι μεγάλοι παίκτες βρίσκουν συνεχώς τρόπους να βελτιώνονται, να εξελίσσονται και να ωριμάζουν. Ο Λούκα το κάνει αυτό σε κάθε σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ», τόνισε ο Αμερικανός κόουτς μιλώντας στο «BasketNews» προσθέτοντας: «Είναι ευλογία που έχω ξανά την ευκαιρία να τον προπονήσω. Είναι ακόμη καλύτερος παίκτης από την πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε».

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του καλοκαιριού ήταν η... μεταμόρφωση του Ντόντσιτς, που έχασε περίπου 14 κιλά. Παρ’ όλα αυτά, ο Σεντ Τζιν εκτιμά ότι το καλύτερο δεν έχει φανεί ακόμη: «Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και συνεχίζει να δουλεύει. Τώρα που παίζει πέντε εναντίον πέντε, θα μπει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό».

Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος, το φιλικό με την Λιθουανία ήταν το πρώτο κανονικό ματς που έπαιξε ο Σλοβένος σταρ μετά από καιρό. «Έχει δουλέψει σκληρά όλο το καλοκαίρι και το ζητούμενο είναι να μπορεί να αντέχει, να παίζει με ένταση σε όλη τη διάρκεια των ματς. Κουβαλάει μεγάλο φορτίο και αγωνίζεται για πολλά λεπτά, οπότε η φυσική του κατάσταση θα είναι καθοριστική. Είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνον και μέχρι στιγμής τα πηγαίνει εξαιρετικά», ολοκλήρωσε,