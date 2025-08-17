Η Βοσνία Ερζεγοβίνη κατάφερε να πάρει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, πρώτα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία (103-73) και έπειτα κόντρα στους οικοδεσπότες Βέλγους (73-60), στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας πριν το EuroBasket 2025.

Η εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά προετοιμασίας που διεξήχθη στην Οστάνδη. Μετά τη χθεσινή άνετη επικράτηση απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία (103-73), οι «Δράκοι» υπέταξαν σήμερα και το Βέλγιο, κλείνοντας με δύο στα δύο (60-73).

Η αναμέτρηση με τους οικοδεσπότες ξεκίνησε ισορροπημένα (17-17 στο πρώτο δεκάλεπτο), ωστόσο στο δεύτερο οι Βόσνιοι ανέβασαν στροφές και πήγαν στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (44-32). Στο δεύτερο ημίχρονο η Βοσνία διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 73-60.

Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς με 21 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Γιουσούφ Νούρκιτς με 15. Από πλευράς Βελγίου ξεχώρισε ο Χανς Βανβάιν με 12 πόντους.

Η αποστολή της Βοσνίας επιστρέφει αύριο στο Σαράγεβο, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει του επερχόμενου EuroBasket 2025, όπου υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα μαζί και με τις Κύπρο (οικοδέσποινα), Ισπανία, Ιταλία και Γεωργία.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 32-44, 47-57, 60-73