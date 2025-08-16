Τουρκία - Τσεχία 79-65: Ξεχώρισε ο Όσμαν, θετική παρουσία ο Γιούρτσεβεν
Μπορεί απέναντι στην οικοδέσποινα Γερμανία να γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες (73-71) έχοντας, μάλιστα, την ευκαιρία της παράτασης με το άστοχο layup του Οσμανί, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά στην «SAP Arena» του Μονάχου είχε εύκολο έργο απέναντι στην ομάδα της Τσεχίας.
Το τελικό 79-65 υπέρ της Τουρκίας αποδεικνύει του λόγου το αληθές, με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν να είχε σταθερά το πάνω χέρι στο ματς καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αν και ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα με 5/31 τρίποντα, δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην τελική επικράτηση έχοντας προηγηθεί και με 20 πόντους διαφορά (61-41) στις αρχές της τελευταίας περιόδου.
Ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του έχοντας 12 πόντους με 4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα και 4/5 βολές σε 27 λεπτά συμμετοχής. Θετική ήταν και η παρουσία του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος σε 13 λεπτά συμμετοχής είχε 9 πόντους (4/7 δίποντα, 1/1 βολή) και 6 ριμπάουντ.
Δείτε ΕπίσηςΓερμανία - Τουρκία 73-71: Έκανε την ανατροπή και πήρε το «θρίλερ», ο απολογισμός του μαχητικού Όσμαν
Πρώτος σκόρερ για την Τουρκία ήταν ο Οσμανί με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιος» ήταν και ο Σαϊμπίρ με 10 πόντους. Εκτός έμεινε ο σούπερ σταρ της ομάδας, Άλπερεν Σένγκουν για λόγους ξεκούρασης.
Η μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων αποτυπώθηκε στη «γραμμή της φιλανθρωπίας» καθώς η Τουρκία είχε 24/27 βολές έναντι 5/7 της Τσεχίας. Για λογαριασμό των Τσέχων, ο παίκτης των Ατλάντα Χοκς, Βιτ Κρέιτσι είχε 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ οι Κριζ και Κίζλινκ πέτυχαν από 9 πόντους ο καθένας.
Τα δεκάλεπτα: 23-13, 41-29, 60-41, 79-65.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.