Η Τουρκία του Εργκίν Άταμαν επικράτησε εύκολα της Τσεχίας στο τουρνουά του Μονάχου με 79-65, έχοντας σε καλή βραδιά τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν. Δεν έπαιξε ο Σένγκουν.

Μπορεί απέναντι στην οικοδέσποινα Γερμανία να γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες (73-71) έχοντας, μάλιστα, την ευκαιρία της παράτασης με το άστοχο layup του Οσμανί, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά στην «SAP Arena» του Μονάχου είχε εύκολο έργο απέναντι στην ομάδα της Τσεχίας.

Το τελικό 79-65 υπέρ της Τουρκίας αποδεικνύει του λόγου το αληθές, με την ομάδα του Εργκίν Άταμαν να είχε σταθερά το πάνω χέρι στο ματς καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αν και ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα με 5/31 τρίποντα, δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην τελική επικράτηση έχοντας προηγηθεί και με 20 πόντους διαφορά (61-41) στις αρχές της τελευταίας περιόδου.

Ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του έχοντας 12 πόντους με 4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα και 4/5 βολές σε 27 λεπτά συμμετοχής. Θετική ήταν και η παρουσία του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος σε 13 λεπτά συμμετοχής είχε 9 πόντους (4/7 δίποντα, 1/1 βολή) και 6 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ για την Τουρκία ήταν ο Οσμανί με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιος» ήταν και ο Σαϊμπίρ με 10 πόντους. Εκτός έμεινε ο σούπερ σταρ της ομάδας, Άλπερεν Σένγκουν για λόγους ξεκούρασης.

Η μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων αποτυπώθηκε στη «γραμμή της φιλανθρωπίας» καθώς η Τουρκία είχε 24/27 βολές έναντι 5/7 της Τσεχίας. Για λογαριασμό των Τσέχων, ο παίκτης των Ατλάντα Χοκς, Βιτ Κρέιτσι είχε 14 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ οι Κριζ και Κίζλινκ πέτυχαν από 9 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 41-29, 60-41, 79-65.