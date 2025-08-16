EuroBasket 2025, Λετονία - Σλοβενία 100-88: Νίκη με ανατροπή, αλλά αγωνία για Ντόντσιτς
Η Λετονία πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο κι έριξε στο... καναβάτσο την Σλοβενία επικρατώντας με 100-88 στο μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.
Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν ανταγωνιστικό, όμως μετά την ανάπαυλα η Λετονία έτρεξε ένα αναπάντητο σερί 18 πόντων και από το 50-52 οδηγήθηκε στο 68-52. Τότε η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς είδε τον σταρ της, Λούκα Ντόντσιτς να τραυματίζεται στο δεξί γόνατο μετά από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Γκρέγκορ Χρόβατ και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς μέτρησε μέχρι εκείνο το σημείο 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Για την ομάδα του Λούκα Μπάνκι ο Κρίσταπς Πορζίνκις ξεχώρισε με 20 πόντους, ενώ τους 15 τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 21-31, 50-52, 77-65, 100-88
Επόμενος αντίπαλος της Λετονίας είναι η Ελλάδα, το βράδυ της Τετάρτης (20/8 στις 20:00) στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.