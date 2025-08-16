Η Λετονία «πάτησε» την Σλοβενία στο φιλικό με 100-88, με τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η Λετονία πάτησε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο κι έριξε στο... καναβάτσο την Σλοβενία επικρατώντας με 100-88 στο μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν ανταγωνιστικό, όμως μετά την ανάπαυλα η Λετονία έτρεξε ένα αναπάντητο σερί 18 πόντων και από το 50-52 οδηγήθηκε στο 68-52. Τότε η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς είδε τον σταρ της, Λούκα Ντόντσιτς να τραυματίζεται στο δεξί γόνατο μετά από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Γκρέγκορ Χρόβατ και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς μέτρησε μέχρι εκείνο το σημείο 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για την ομάδα του Λούκα Μπάνκι ο Κρίσταπς Πορζίνκις ξεχώρισε με 20 πόντους, ενώ τους 15 τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 21-31, 50-52, 77-65, 100-88

Επόμενος αντίπαλος της Λετονίας είναι η Ελλάδα, το βράδυ της Τετάρτης (20/8 στις 20:00) στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις.