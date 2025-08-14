Η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να βρει σκορ από την περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο του φιλικού απέναντι στο Μαυροβούνιο μετρώντας 0/8 τρίποντα.

Η Εθνική ομάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο στη γεμάτη PAOK Sports Arena για το μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να μην είχε στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο Έλληνας σταρ ταξίδεψε με την «γαλανόλευκη» για να βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του.

Η Εθνική, όμως, δυσκολεύτηκε στο πρώτο δεκάλέπτο της αναμέτρησης και παρουσιάστηκε εξαιρετικά άστοχη από την περιφέρεια μετρώντας 0/8 τρίποντα.