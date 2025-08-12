EuroBasket 2025, Ισπανία: Στην προετοιμασία ο 21χρονος Νογκές
Η ισπανική ομοσπονδία ανακοίνωσε την κλήση του Ισαάκ Νογκές στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει του EuroBasket 2025, λίγες μόλις ημέρες πριν τα προγραμματισμένα φιλικά με τη Γαλλία (14 και 16 Αυγούστου). Ο 21χρονος φόργουορντ έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 το 2023, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην G League με τους Rip City Remix, θυγατρική των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.
Η κλήση του έρχεται σε μια περίοδο που ο Σέρτζιο Σκαριόλο είδε διαδοχικά τον Λορέντζο Μπράουν να αποσύρεται, τον Άλεξ Αμπρίνες να αποχωρεί από την ενεργό δράση και τον Έλι Εντιαγέ να μένει εκτός λόγω τραυματισμού αφήνοντας μεγάλα κενά στηές «Φούρια Ρόχα».
Η Ισπανία υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται στον Όμιλο C του EuroBasket, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία και την οικοδέσποινα Κύπρο.
