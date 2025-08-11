Διαστημικός Μάρκανεν με 31 πόντους, νέα νίκη για τη Φινλανδία επί του Βελγίου

Ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 31 πόντους και συγκέντρωσε 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, οδηγώντας τη Φινλανδία στη νίκη επί του Βελγίου με 92-74, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το EuroBasket 2025.

Ο Λάουρι Μάρκανεν έκανε ξανά τη διαφορά για τη Φινλανδία που επικράτησε του Βελγίου με 92-74, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το EuroBasket 2025.

Ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ των Γιούτα Τζαζ γέμισε τη στατιστική του με 31 πόντους, έχοντας 4/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 11/12 βολές, πέντε ριμπάουντ, δύο κλεψίματα, ένα μπλοκ, οκτώ κερδισμένα φάουλ και μόλις ένα λάθος σε 23:26 συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Κι όλα αυτά, ενώ πριν από τρεις μέρες είχε σημειώσει 48 πόντους κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, καταγράφοντας ρεκόρ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Από ‘κει και πέρα, ο Σάσου Σάλιν σημείωσε 17 πόντους με 4/7 τρίποντα, πρόσθεσε τέσσερα κλεψίματα και τρία ριμπάουντ, ενώ ο Μίκαελ Γιάντουνεν πέτυχε επτά πόντους, μάζεψε πέντε ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Η Φινλανδία είναι συνδιοργανώτρια του EuroBasket 2025, φιλοξενώντας τον Β’ όμιλο όπου συμμετέχουν επίσης η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Λιθουανία, η Σουηδία και το Μαυροβούνιο, ενώ το Βέλγιο αγωνίζεται στον Δ’ όμιλο μαζί με την Ισλανδία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία και το Ισραήλ.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 51-41, 74-64, 92-74.