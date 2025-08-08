Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ασταμάτητος και κατάφερε να σημειώσει 48 πόντους κόντρα στο Βέλγιο, θέτοντας έτσι νέο ρεκόρ πόντων για την εθνική ομάδα του. Το προηγούμενο το κατείχε ο ίδιος.

Με εμφατικό τρόπο άρχισε τα φιλικά της η Φινλανδία που επικράτησε 105-62 του Βελγίου, σε ένα ματς ωστόσο που θα μείνει στην ιστορία καθώς ο Λάουρι Μάρκανεν έπαιζε.. σαν να μην έχει αντίπαλο.

Ο έμπειρος σέντερ της σκανδιναβικής χώρας, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 48 πόντους με 10/11 δίποντα, 7/13 τρίποντα και 7/8 βολές. Παράλληλα δε, μέσα στα 25:10 λεπτά που βρισκόταν στο παρκέ μάζεψε 9 ριμπάουντ, μοίρασε μία ασίστ και έκανε 3 κλεψίματα. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να συγκεντρώσει 61 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 43 πόντοι, επίδοση που είχε σημειώσει πάλι ο ίδιος το 2022 κόντρα στην Κροατία στο EuroBasket.

Υπενθυμίζουμε ότι η Φινλανδία θα φιλοξενήσει έναν από τους ομίλους του EuroBasket όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Γερμανία, τη Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία ενώ το Βέλγιο βρίσκεται τον τέταρτο όμιλο μαζί με το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ισλανδία, τη Σλοβενία, την Πολωνία και την Ισλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 53-34, 79-50, 105-62