O Λορέντζο Μπράουν πέτυχε μια άπιαστη επίδοση με τις 11 ασίστ του κόντρα στη Γαλλία.

Οι Ισπανοί βρίσκονται και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης και σε αυτό βοήθησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο Λορέντζο Μπράουν. Ο γκαρντ της ρόχα ήταν εντυπωσιακός σε όλο το Eurobasket και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

🇪🇸 Lorenzo Brown has made 8️⃣ assists against France so far 👁️



Only one player has had more than him in a EuroBasket final since 1995: 🇱🇹 Sarunas Jasikevicius, 9 assists v Spain in 2003 😲#EuroBasket