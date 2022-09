Τζιανμάρκο Ποτζέκο: «Ο Νο1 κλόουν!» (vid)

Η Ιταλία βρίσκεται στα προημιτελικά του Eurobasket 2022 έχοντας στο τιμόνι της τον Τζιανμάρκο Ποτζέκο. Τον πιο αντισυμβατικό «μπλέ» ήρωα που είχε να παρουσιάσει το μπάσκετ των «ατζούρι» με την προσωπική ιστορία του... τρελού να ωριμάζει μέσα από τον ρόλο του παίκτη έως του προπονητή!

«Είμαι ένας κλόουν αλλά ο νούμερο ένα από τους κλόουν» ήταν μερικές λέξεις του Τζιανμάρκο Ποτζέκο που ακολούθησαν τον υπέρμετρο ενθουσιασμό του όταν μετρούσε τις πρώτες του επιτυχίες στα παρκέ...



Προτού βρεθεί στις κορυφές των πάγκων και σίγουρα πολύ πριν γίνει viral σε ένα βίντεο όπου τρέχει να... γραπωθεί από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πανηγυρίζοντας για το επίτευγμα των παικτών του. Οι οποίοι ορμώμενοι από την αποβολή του με δεύτερη τεχνική ποινή «έσβησαν» τον τίτλο του φαβορί από την Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς και έγραψαν την πρόκριση στα προημιτελικά με χρυσά γράμματα.



Τρελός... ηλίθιος και απρόβλεπος (όπως συνηθίζει να χαρακτηρίζει τον ίδιο του τον εαυτό), ο Ποτζέκο είναι μία μπασκετική φιγούρα που ζωντανεύει το παιχνίδι μέσα από το πάθος του, αλλά σίγουρα δεν παραμελεί την ουσία ενός αθλήματος μέσα στο οποίο ζει και... πετυχαίνει!

Ένας αντισυμβατικός ήρωας

Γεννημένος στην Γκορίτσια και γαλουχημένος ως «Τριεστίνος», ο Ποτζέκο έμοιαζε από τα πρώτα του μπασκετικά βήματα ως ένα μοναδικό ταλέντο και ένα ακριβό άρωμα σε μπουκάλι... 181 εκατοστών.



Η φαντασία του στο παρκέ και η εφευρετικότητα ενός αεικίνητου και διορατικού ποιντ γκαρντ ξεκίνησε από την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας με την Ούντινε τη διετία 1991-1993. Και εξελίχθηκε μέσα από τη Λιβόρνο για να φτάσει στα μεγάλα σαλόνια της Serie A ως... ανταλλαγή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Βαρέζε το 1999. Όταν και δήλωνε πως έφτασε να κερδίζει ως πρωταγωνιστής, ενώ οι θεωρίες όριζαν πως «κανένα μεγάλο κλαμπ δεν θα με ήθελε». Η ξέφρενη πορεία του με τη Βαρέζε είχε συνέχεια με τίτλους και με σεζόν που άγγιζαν τους 27 πόντους μέσο όρο.

Η πιο όμορφη «μπλε» ιστορία

Μέχρι που η σειρήνα τηςήχησε και τον οδήγησε στη Μπολόνια για την περίοδο 2002-2005 που σημαδεύτηκε από την... ρήξη του με τον προπονητή του,Έχοντας την... ρετσινιά της αντισυμβατικής φύσης που κατά καιρούς άλλαζε το χρώμα των μαλλιών του ανάλογα με το κύμα της εποχής σε ροζ, πράσινο και το αγαπημένο του ξανθό, ένα περιστατικό σε τάιμ άουτ αρκούσε να τον φέρει «στη σκιά». Προς τα τέλη του πρωταθλήματος και με τηννα βάζει πλώρη για το πρωτάθλημα, οάρπαξε το πινακάκι τουόταν εκείνος σχεδίαζε το σύστημα της επίθεσης για την ομάδα του λέγοντάς του πως λέει «μ@λ@κιες».Το επόμενο δευτερόλεπτο έπαιρνε τον δρόμο της εξόδου και η επιστροφή δεν πραγματοποιήθηκε ούτε όταν η λειψανδρία στα γκαρντ με τον τραυματισμό τουτο καθιστούσε επιτακτική ανάγκη.Ένα πέρασμα από τη, η μετακίνηση στηνκαι ηέκλεισαν το ταξίδι του εντός των γραμμών με το μοναδικό του «παράπονο» να μένει η εμπειρία τουπου σταμάτησε στοτου, όταν κανένα franchise δεν είχε θέση για την ευρωπαϊκή... έκδοση του

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο είχε καταφέρει να κερδίσει τον ρόλο του σε κάθε ομάδα που κλήθηκε να αγωνιστεί, ενώ η «σκουάντρα ατζούρα» ήταν η Γη της Επαγγελίας σε μία ταραχώδη ζωή με τους συλλόγους του.



Μπορεί ο εκκεντρικός του χαρακτήρας να μην ταίριαξε με τα «θέλω» του Μπόγκνταν Τάνιεβιτς που εκτελούσε χρέη ομοσπονδιακού στην Ιταλία στο Eurobasket του 1999 στη Ντιζόν με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής λίγο πριν το τουρνουά, ωστόσο έγραψε το όνομά του δίπλα από μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής.

Ξεκινώντας από την Αθήνα και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 έως το 2004 έπειτα από το διάστημα που μεσολάβησε μακριά από το εθνόσημο, για να ηγηθεί της προσπάθειας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπου οι Ιταλοί του «Ποζ» έκαναν το θαύμα στον ημιτελικό με τους Λιθουανούς και κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο καθώς γνώριζαν την ήττα από την Αργεντινή του Σκόλα στον μεγάλο τελικό.

Ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της Ιταλίας. Πάντα απρόβλεπτος. Πάντα πιστός...

Ένας Γκατούζο της πορτοκαλί

«Οι αθλητές υπέφεραν όπως εγώ για τη μπλε φανέλα... Έχω αποκλειστεί δύο φορές από δύο διαγωνισμούς που πίστευα ότι έπρεπε να συμμετάσχω, το 1999 και το 2003 που κλήθηκαν παίκτες χειρότεροι από εμένα» αποκάλυπτε ο Ποτζέκο κατά την παρουσίασή του ως ο 22ος ομοσπονδιακός προπονητής που αναλάμβανε την Εθνική της πατρίδας του.

Αυθόρμητος και εκδηλωτικός. Έντονος και ενίοτε άγριος. Να πατάει ξύλο αντί για χορτάρι και να θυμίζει μία έταιρη ιταλική ψυχή. Αυτή του Τζενάρο Γκατούζο στις άκρες των ποδοσφαιρικών πάγκων και δίπλα σε τέσσερις λευκές γραμμές. Ο Ποτζέκο πήρε το πινακάκι που πετούσε κάποτε και φόρεσε το κοστούμι του προπονητή αρχικά για την Ορλαντίνα, με την οποία έκλεισε την καριέρα του. Έπειτα στη Βαρέζε, στην Τσεντεβίτα ως βοηθός και στη Φορτιτούντο για να αναλάβει αργότερα τα ηνία της Σάσαρι.

Το 2019 στη χρονιά ορόσημο, πατάει την κορυφή του FIBA Europe Cup με τη Ντιναμό και φιγουράρει ανάμεσα στα ονόματα των προπονητών που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ρότα της ιταλικής μπασκετικής φινέτσας. Μέσω των... σεμιναρίων που έκανε το 2021 ως βοηθός του Ετόρε Μεσίνα στην Αρμάνι φτάνει σήμερα να γίνεται το αγαπημένο όνομα στα στόματα του κοινού στο Eurobasket. Από το Μιλάνο μέχρι το Βερολίνο και πάλι πίσω, κάθε αντίδραση του Ποτζέκο φαντάζει η επόμενη ιστορία που θα διηγηθείς από τη διοργάνωση.

Do it like... 30s

Το πιο χαρακτηριστικό βίντεο του Eurobasket μέχρι στιγμής και η εκδήλωση αγάπης του Ποτζέκο με τον Αντετοκούνμπο μοιάζει να κρατάει τις «ρίζες» του από την εποχή που ο «Ποζ» βρισκόταν στα παρκέ. Και συγκεκριμένα στην Σκίπερ Μπολόνια με τον Τόμας Φαν ντε Σπίγκελ να γυρίζει τον χρόνο πίσω.

Twenty years in and nothing has really changed. @theoriginalpoz ❤️ https://t.co/2Bhl7S1o8K pic.twitter.com/PwqwFHt4Dr — Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) September 12, 2022



Στις ημέρες που οι δύο τους όριζαν το επιθετικό παιχνίδι της ιταλικής ομάδας και σε μία συνεργασία pick n' roll με σκόρερ τον Βέλγο, ο Ποτζέκο πήγε με φόρα στην αγκαλιά του και φιλώντας τον τον... επιβράβευσε για την κίνησή του.

'Ολα αυτά και άλλα πολλά περίεργα συνθέτουν τον μπασκετικό Τζιανμάρκο Ποτζέκο... Τον τύπο που λάτρεψε το μπάσκετ «σαν τη γυναίκα της ζωής του».