Ένα ακόμη βίντεο γεμάτο θέαμα με κορυφαίες στιγμές από την αγωνιστική δράση του Eurobasket 2022 παρουσίασε η FIBA. Δείτε τα και εσείς!

Η αγωνιστική δράση του Eurobasket 2022 συνεχίζεται, το ίδιο και οι εντυπωσιακές φάσεις που συνθέτουν τις καλύτερες στιγμές των αγώνων του προγράμματος. Ο ρέκορντμαν Λούκα Ντόντσιτς βρήκε τη θέση του με ένα τρομερό τρίποντο, ενώ λίγο αργότερα έγινε «θύμα» πόστερ του Γκομπέρ, ο οποίος φιγουράρει διπλή φορά στο Top10.

Στην δεύτερη θέση για την έβδομη μέρα δράσης βρέθηκε ο Αλπερέν Σενγκούν που πέρασε σαν... σταματημένο του Γουίλι Ερνανγκόμεθ και κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Ισπανίας. Ενώ κορυφή «πάτησε» ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με ένα ακόμη κάρφωμα κόντρα στη Βοσνία!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Eurobasket για την Τετάρτη (07/09):

#EuroBasket Group A and B action has come to the end with IMPRESSIVE plays 🤩



Best of Day 7 is here 🔥 pic.twitter.com/XRAxzUbNne