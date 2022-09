Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ματσάρα στη νίκη της Σλοβενίας επί της Γαλλίας, σημειώνοντας 47 πόντους και φιγουράροντας πλέον στη δεύτερη θέση της λίστας των παικτών με τους περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι στην ιστορία των EuroBasket, αφήνοντας πίσω του τον μύθο Νικο Γκάλη!

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα της Σλοβενίας με τη Γαλλία, ο Λούκα Ντόντσιτς κλήθηκε να ποντάρει στον παίκτη που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα στο EuroBasket 2022. «Θα πόνταρα στον Γιάννη... Γιατί; Επειδή είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο» ήταν η απάντηση του Σλοβένου γκαρντ, αμέσως μετά τη νίκη επί της Γερμανίας.

Ο Γιάννης, λοιπόν πήρε παραμάζωμα την άμυνα της Ουκρανίας, σκοράροντας 41 πόντους, κάνοντας ατομικό ρεκόρ με το εθνόσημο και σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στο τουρνουά μετά από τους 43 του Ντιρκ Νοβίτσκι το 2001. Μόνο που το ρεκόρ του Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2022 κράτησε μόλις μια μέρα!

Ο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς σμπαράλιασε την άμυνα της Γαλλίας, σκοράροντας 27 πόντους στο ημίχρονο και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 47 πόντους, έχοντας 11/12 βολές, 9/12 δίποντα και 6/11 τρίποντα στα 38:44 που έμεινε στο παρκέ!

Έτσι ξεπέρασε τον Νίκο Γκάλη στη δεύτερη θέση της λίστας των παικτών με τους περισσότερους πόντους σε ένα παιχνίδι στην ιστορία των EuroBasket. Ο Gangster είχε σημειώσει 46 πόντους κόντρα στη Σουηδία στη διοργάνωση του 1983 που διεξήχθη στη Γαλλία. Το απόλυτο ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα στα EuroBasket ανήκει στον Έντι Τεράς, τον... Γκάλη του Βελγίου με 63 πόντους κόντρα στην Αλβανία το 1957!

Το Top-3 της μιας βραδιάς

1. Έντι Τεράς (Βέλγιο): 63 vs Αλβανία (1957)

2. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία): 47 vs Γαλλία (2022)

3. Νίκος Γκάλης: 46 vs Σουηδία (1983)