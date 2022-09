Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και το γκολ-φάουλ κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στο TOP 10 της Δευτέρας στο Eurobasket.

Η FIBA διάλεξε τις κορυφαίες φάσεις της Δευτέρας από τα ματς του Eurobasket και έφτιαξε ένα εντυπωσιακό video στο οποίο δεν γινόταν να μην υπάρχει Έλληνας παίκτης. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε την επαναφορά του Κώστα Σλούκα και πέτυχε το γκολ-φάουλ, κάνοντας ακόμα και τον Δημήτρη Ιτούδη να το πανηγυρίσει. Στην κορυφή το απίθανο alley oop του Μιχάιλιουκ με τον Τσατσένκο.

Δείτε το TOP 10

Which one is the best? 🤩



The #NikeTopPlays from Day 5️⃣ 🔥#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/UB6TGuXIQg