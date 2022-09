Φανταστείτε τον Γιάννη με τον... πανέτοιμο Παπαγιάννη

Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για τη δύσκολη (βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα) νίκη της Εθνικής μας απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία και στέκεται περισσότερο στην μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στο rotation.

Φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα είπατε από μέσα σας (ή και απ' έξω σας) την παροιμία «σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει». Τουλάχιστον για 24-25 λεπτά του ματς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν παίζαμε καλά. Ειδικά στην άμυνα. Και αν λάβουμε υπόψιν μας ότι στην αντίπερα όχθη του παρκέ δεν υπήρχαν και οι πιο ταλαντούχοι μπασκετμπολίστες στον κόσμο, αυτομάτως ο προβληματισμός γινόταν ολοένα και πιο έντονος.

Ε, εδώ που τα λέμε δεν χρειαζόταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αυτό το ματς για να νικήσουμε τους Βρετανούς. Σε καμία περίπτωση. Όμως, καλώς ή κακώς, πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και χωρίς εκείνον. Απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης. Αύριο-μεθαύριο μπορεί να φορτωθεί με φάουλ και να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πάγκο.

Δεν πρέπει η Εθνική να μπορεί να σταθεί στο παρκέ; Άλλωστε το συγκεκριμένο ματς προσφερόταν και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Εκτός από την ξεκούραση του «Greek Freak» να μπορέσει ο Δημήτρης Ιτούδης να δοκιμάσει πράγματα και καταστάσεις. Να δει διάφορα σχήματα, να «τεστάρει» παίκτες σε διαφορετικές θέσεις, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν «πατήσει» πολύ στο παρκέ ή που ήταν τραυματίες και παράλληλα να πειραματιστεί και να μπορεί να ανακατέψει την τράπουλα ενόψει των επόμενων αγώνων στο Eurobasket.

Για 25 λεπτά η Εθνική έμοιαζε λίγο... κοιμισμένη ή αν προτιμάτε είχε επαναπαυτεί στο γεγονός ότι ήταν καλύτερη (στο σύνολο) ομάδα και ότι... αργά ή γρήγορα θα δημιουργούσε τις καταστάσεις για την εύκολη νίκη. Όμως, και παρά το ξέσπασμα από το δεύτερο μισό της 3ης περιόδου και μετά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πρέπει να δει πολλές φορές το βίντεο του αγώνα μέχρι τη στιγμή που το σκορ ήταν 52-53 και τα πάντα έμοιαζαν να είναι ανοικτά.

Οι τέσσερις «σωματοφύλακες»

Ουσιαστικά τέσσερα είναι τα πρόσωπα που θα εστιάσουμε: Στον Κώστα Σλούκα που... επιστρέφει δυναμικά στην ενεργό δράση, στον πανταχού παρόντα Κώστα Παπανικολάου, στην ευχάριστη έκπληξη που άκουγε στο όνομα Μιχάλης Λούντζης και φυσικά στον Γιώργο Παπαγιάννη!

Ας πάρω τα πράγματα με τη σειρά: Έγραφα τις προάλλες και δη μετά το παιχνίδι με την Ιταλία ότι η Εθνική μας ομάδα έχει τεράστια ΑΝΑΓΚΗ τον καλό Σλούκα (όπως και τον Καλάθη φυσικά).

Ε, δεν πέρασαν καλά δύο 24ωρα και ο διεθνής γκαρντ βάλθηκε να δώσει «εμφατική» απάντηση πραγματοποιώντας εμφάνιση πραγματικό... ξεμπούκωμα! Επιθετικά οδήγησε την Εθνική μας (21π., 5/6τρ.) και είχε τα ηγετικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται η Εθνική μας κάθε φορά που βρίσκεται στο παρκέ. Και ξαναλέω. Αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να... ανάψουν μηχανές και οι υπόλοιποι.

Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο παίκτης ορχήστρα! Έκανε δουλειές που φαίνονται και αποτυπώνονται στο φύλλο της στατιστικής και δουλειές οι οποίες δεν φαίνονται. Οι λεγόμενες «βρώμικες» δουλειές. Αν μη τι άλλο ο «Παπ» ήταν... παντού, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 τάπες και 22 μονάδες στο PIR. Αυτόν ακριβώς τον Παπανικολάου θέλουμε, ειδικά στα δύσκολα!

Από την άλλη, ο Μιχάλης Λούντζης ήταν ο «κρυφός άσος» στο μανίκι του Ιτούδη, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε μια μεγάλη διοργάνωση. Απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία αγωνίστηκε 22 λεπτά, πέτυχε 10 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ. Απέναντι στην Ουκρανία μπορεί να παίξει λιγότερο. Όμως απέδειξε ότι ακόμα και αν χρειαστεί για μερικές λεπτά στα κρίσιμα νοκ άουτ, μπορεί να προσφέρει όλα όσα θα του ζητήσει ο ομοσπονδιακός προπονητής.

Τρίβει τα χέρια του ο Γιάννης

Last but not least o Γιώργος Παπαγιάννης. Το σίγουρο είναι ένα. Και φάνηκε σε αυτό το ματς. Ότι η Εθνική μας είναι ΑΛΛΗ ομάδα με τον πανύψηλο σέντερ σε καλή κατάσταση. Και φανταστείτε. Ακόμα δεν είναι έτοιμος. Που να... ανεβάσει στροφές και να αποκτήσει περισσότερο ρυθμό. Τουλάχιστον σε αυτό το ματς έδειξε ότι είναι έτοιμος μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Αύριο (6/9) με την Ουκρανία θα είναι πιο έτοιμος. Απέναντι στην Εσθονία ακόμα περισσότερο. Και στα νοκ άουτ να είναι ο Παπαγιάννης που όλοι ξέρουμε.

Μετά τα έξι λεπτά συμμετοχής κόντρα στην Ιταλία ίσα-ίσα για να πάρει «μυρωδιά» των παρκέ του Eurobasket, απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία βροντοφώναξε «παρών» έχοντας αγωνιστεί κάτι λιγότερο από 20 λεπτά με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα και... επιβλητική παρουσία στις «ρακέτες». Αυτήν που τόσο πολύ περίμενε η Εθνική μας.

Είναι δυνατόν να μην τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο; Ειδικά από τη στιγμή που στα επόμενα ματς θα επιστρέψει και ο Κώστας. Και κάπου εδώ αρχίζουν και τα... όνειρα για κάτι καλό στο Eurobasket. Θέλοντας ή μη, δεν γίνεται να μην πιστέψουμε σε αυτήν την Εθνική ομάδα. Αν και εφόσον είναι πλήρης και ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει όλους τους συμπαίκτες δίπλα του και ετοιμοπόλεμους, δεν γίνεται να μην κοιτάξουμε και λίγο... παραπέρα.

Ακόμα και αν στις διασταυρώσεις της οκτάδας θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο αντίπαλο. Ε, εμείς είμαστε καλύτεροι και πιο δυνατοί...