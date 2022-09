Μέσα από δώδεκα αναμετρήσεις που είχε το πρόγραμμα του Σαββάτου (03/09) για το Eurobasket 2022 οι δέκα καλύτερες φάσεις έχουν έντονο το στοιχείο του ΝΒΑ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στην τρίτη θέση και τον Λούκα Ντόντσιτς να πιάνει κορυφή!

Πλούσιο το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του Eurobasket 2022, πλούσιο και το θέαμα! Και όταν οι καλύτερες φάσεις της day3 ξεκινούν με το απόλυτο «άρωμα» NBA βλέποντας το Νίκολα Γιόκιτς και την συνεργασία των Τάις-Σρούντερ στο Νο10 και Νο9 αντίστοιχα, η συνέχεια μπορεί να είναι μόνο συναρπαστική!

Η τριάδα, ωστόσο, έχει «γαλανόλευκο» ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης Αγραβάνης έδωσε τη μπάλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέρασε το «εμπόδιο» του Ντατόμε και βρέθηκε μπροστά στον Μέλι για να καρφώσει εντυπωσιακά. Στη δεύτερη θέση ο Μάτκοβιτς με alley oop κάρφωμα και στην κορυφή... Λούκα Magic. Ο Σλοβένος έκλεψε, έτρεξε και ύψωσε στον Τσάντσαρ για το τελείωμα της φάσης!

Δείτε το TOP 10 από την 3η ημέρα του Eurobasket 2022:

12 games of action last night, so you just 𝗞𝗡𝗢𝗪 the 10 #NikeTopPlays will be special. 📼



Who was your favorite? 🗣️💬#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/z0DAZHlBu3