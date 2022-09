Ο Μαμουκελασβίλι έκλεψε την παράσταση στο TOP 10 του Eurobasket την πρώτη μέρα.

Η πρώτη μέρα του Eurobasket 2022 μας χάρισε πολλές εντυπωσιακές φάσεις, με την Γεωργία να έχει τον ηγέτη της στην κορυφή. Ο λόγος για τον Μαμουκαλασβίλι, ο οποίος τρέλανε κόσμο με την απίθανη καρφωματάρα του κόντρα στο Βέλγιο. Στο Νο.2 βρίσκεται η τριποντάρα νίκης του Ταμπού στην παράταση κόντρα στην Γεωργία. Την τριάδα κλείνει ο Τσάντσαρ με τάπα στην μία πλευρά του παρκέ και γκολ-φάουλ από την άλλη.

Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις

EuroBasket 2022 started with a BANG! 🧨💥



Who's your favorite among the Nike Top Plays of Day 1? 💬#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/jXFDHnUs8K