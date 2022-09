Με τον Λάρκιν να... αρπάζει φωτιά στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Τουρκία ξεπέρασε το νωθρό ξεκίνημα στην πρεμιέρα του EuroBasket 2022 απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Με όρεξη ξεκίνησε ο Σέιν Λάρκιν στην πρεμιέρα της Τουρκίας για το EuroBasket. Ο γκαρντ της Εφές σκόραρε τρία τρίποντα με την είσοδό του και μετέτρεψε το 26-29 του Μαυροβουνίου σε 39-31, αφού όχι μόνο... πυροβόλησε με 3/4 τρίποντα αλλά μοίρασε και 3 ασίστ, αλλάζοντας τον ρυθμό του αγώνα από τον πάγκο.

Η είσοδος του Λάρκιν έδωσε μία έξτρα διάσταση στο παιχνίδι των Τούρκων, που έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο τελικά με προβάδισμα 10 πόντων, 41-31.

Τα τρία τρίποντα του Σέιν Λάρκιν

Sweeter than sugar 🍭



Shane Larkin in 𝘼𝙏𝙏𝘼𝘾𝙆𝙄𝙉𝙂 mode, raining threes in the first half! 💧#EuroBasket x #BringTheNoise x 🇹🇷 @tbf



📺 https://t.co/XA74Vl1szW pic.twitter.com/FthaVxflPX