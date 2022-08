H Φινλανδία βρήκε έναν υπέροχο τρόπο για να παρουσιάσει την 12άδα της για το Eurobasket.

Οι Φινλανδοί ανακοίνωσαν την 12άδα τους, με τους Λάουρι Μάρκανεν και Πέτερι Κόπονεν να δεσπόζουν, ενώ στις επιλογές βρίσκεται και ο Μάντσεν, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ. Πάντως το video που έφτιαξαν για να παρουσιάσουν τους παίκτες έκλεψε την παράσταση.

Θυμίζει τον υπολογιστή Amstrad, όπου σε αυτόν ο κόσμος μπορούσε να παίξει το video game, One on One που κυκλοφόρησε το 1983 και αργότερα να... ζήσει τις μάχες του Λάρι Μπερντ με τον Μάτζικ Τζόνσον στα 80s. Σίγουρα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα το θυμούνται, καθώς ήταν από τις πρώτες προσπάθειες για ένα μπασκετικό video game χωρίς να υπάρχουν τα μέσα που έχουμε στην εποχή μας.

Η 12άδα της Φινλανδίας: Γιάντουνεν, Μάντσεν , Βάλτονεν, Κόπονεν , Χαφ, Xaxhuni, Σάλιν, Σέπαλα, Πάλμι, Λιτλ, Κάντονεν, Μάρκανεν

Susijengi have announced their 12 man roster for @EuroBasket - here is our ‘team reveal’ video, done a little differently.

See you at the EuroBasket in few days time!#susijengi #eurobasket2022 pic.twitter.com/aRHI0ngy3g