H Τράπεζα της Γεωργίας κυκλοφόρησε ένα συλλεκτικό νόμισμα για τα 100 χρόνια της ομοσπονδίας, αλλά και την τέλεση ενός ομίλου του EuroBasket 2022 στην Τιφλίδα.

Ο Ηλίας Ζούρος και η Εθνική Γεωργίας ήταν οι καλεσμένοι στην εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας της χώρας. Σε αυτή αποκαλύφθηκε ένα συλλεκτικό νόμισμα, με την αιτία για τη δημιουργία του να είναι διπλή.

Φέτος, η ομοσπονδία της χώρας κλείνει 100 χρόνια ιστορίας, ενώ η Τιφλίδα θα διοργανώσει έναν από τους ομίλους του EuroBasket 2022.

H Γεωργία είναι στον ίδιο προκριματικό όμιλο με τις Ισπανία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Βέλγιο και Βουλγαρία.

Το ασημένιο νόμισμα έχει ονομαστική αξία 5 lari, δηλαδή σχεδόν 1.80 ευρώ.

Special #EuroBasket coin from the National Bank of Georgia to Georgian basketball.



This year Georgian basketball turns 100 years. For this date and the holding of EuroBasket in Georgia, the National Bank issued a special silver coin a face value of 5 lari.#coachzouros #geosoul pic.twitter.com/5YuXmHfbbF