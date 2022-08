Μία εντυπωσιακή νίκη με 87-52 επί της Φινλανδίας πέτυχαν οι Λιθουανοί, σε ένα φιλικό που έλαμψαν ξανά οι δύο ψηλοί της ομάδας, Σαμπόνις και Βαλαντσιούνας.

Με τους... δίδυμους πύργους Βαλαντσιούνας και Σαμπόνις να κυριαρχούν κάτω από το καλάθι, η Λιθουανία ήταν ισοπεδωτική και επικράτησε με 87-52 της Φινλανδίας σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο Βίλνιους. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα 20 πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο και δεν κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω.

Ο πρώτος σκόραρε 18 πόντους ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ, την ώρα που ο Σαμπόνις προσέθεσε άλλους 10, με 9 ριμπάουντ αλλά και 4 ασίστ. Στους 2 πόντους, με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ έμεινε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάριους Γκριγκόνις, ενώ για τη Φινλανδία που δεν είχε Μάρκανεν και Σάλιν, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ν'Καμούα με 12.

A textbook give and go between @Dsabonis11 and Jokubaitis!#ramibele #mesuzlietuva #LTUvsFIN pic.twitter.com/uldzALx0Gw