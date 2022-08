Τα ονόματα των παικτών της προεπιλογής ενόψει του Eurobasket 2022 έδωσε στο «φως» η Μεγάλη Βρετανία, αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2022.

Η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει σε ρυθμούς «παραθύρων» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και Eurobasket 2022 ανακοινώνοντας τους παίκτες που συνθέτουν την προεπιλογή του Νέιτ Ρέινκινγκ!

Οι Βρετανοί είναι αντίπαλοι της Ελλάδας στους αγώνες του Σεπτεμβρίου με τα πρώτα δείγματα των δύο ομάδων να έχουν δοθεί στη Λάρισα, με αρκετές διαφορές στα ρόστερ.

Πλέον η 24άδα της προεπιλογής είναι γνωστή και μέσα σε αυτή είναι και ο Οκερέαφορ, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο πρόσφατο παιχνίδι με την Εθνική.

✍️We are delighted to confirm the 24-man Men's National Team roster selected for the upcoming @FIBAWC Qualifiers and @EuroBasket!



Click the link below to find the full squad. #BritishBasketball