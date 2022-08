Σε διαφορετικό μήκος κύματος φαίνεται πως κινήθηκε ο λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας στο twitter αναφορικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ανάρτησή του για την Ελλάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που προπονείται με τα χρώματα της Εθνικής το τελευταίο διάστημα ενόψει του Eurobasket βρέθηκε στο επίκεντρο της... Νιγηρίας.

Αφορμή; Η φωτογραφία που ανέβασε ο Greek Freak με τα τρία αδέρφια του (Θανάση, Κώστα, Άλεξ) που την συνόδευσε με την φράση «ευλογημένος που το κάνουμε αυτό μαζί».

Αυτό το ποστάρισμα το σχολίασε με ειρωνικό τρόπο ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας στο twitter βάζοντας ακόμη και στιγμιότυπα από τον αγώνα της Ελλάδας με την Νιγηρία το 2012 στο Προολυμπιακό τουρνουά, όπου η «γαλανόλευκοι» διεθνείς είχαν γνωρίσει τον αποκλεισμό.

Φαίνεται, όμως, πως οι αντιδράσεις οδήγησαν γρήγορα σε μία... στροφή με σκοπό να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ανασκευάζοντας, λοιπόν, τις παραπάνω αναρτήσεις, ανέβασαν ακόμη ένα βίντεο χιουμοριστικό γράφοντας «Θυμηθείτε ότι το twitter φτιάχτηκε για να διασκεδάζουμε. Θα αγαπάμε πάντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ό,τι έχει κάνει για το παιχνίδι»

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα:

Remember Twitter was made to have fun. ⬇️



We always will love @Giannis_An34 & what he’s done for the game. https://t.co/zCCIRzXzBM