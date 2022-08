Ο λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας στο twitter αποφάσισε να ειρωνευτεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για μια φωτογραφία που έβαλε μαζί με τα αδέρφια του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που προπονείται με την Εθνική Ελλάδος ενόψει Eurobasket, ανέβασε μια φωτογραφία στα social media μαζί με τα τρία αδέρφια του ( Άλεξ, Θανάση και Κώστα) με τις φανέλες της Εθνικής μας, γράφοντας: «ευλογημένος που το κάνουμε αυτό μαζί» και δείχνοντας την περηφάνια του και τη χαρά του που θα εκπροσωπήσει την Επίσημη Αγαπημένη.

Αυτό το ποστάρισμα το σχολίασε με ειρωνικό τρόπο ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας στο twitter, ανεβασε μια φωτογραφία με ένα παιδάκι που κοιτά απορημένο, ενώ στη συνέχεια έβαλε τα στιγμιότυπα από το ματς του Προολυμπιακού τουρνουά του 2012 στο Καράκας, όπου οι Νιγηριανοί μας απέκλεισαν και σχολίασαν: «Τυχαία βρήκαμε αυτά τα στιγμιότυπα. Η Νιγηρία νίκησε την Ελλάδα το 2012 στο Προολυμπιακό».

Στη συνέχεια συνέχισαν να την... λένε στον Greek Freak, συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος «Τέλος πάντων, από τη στιγμή που είσαι εκεί, τα πραγματικά παιδιά της Νιγηρίας επιστρέφουν στις 25 Αυγούστου με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σιγουρέψου ότι θα μας παρακολουθήσεις».

Just randomly found some footage.



Nigeria beats Greece in 2012 Olympic Qualifiers 🇳🇬 pic.twitter.com/kD1M2zmV5T