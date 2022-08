Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανυπομονεί να μπει στις προπονήσεις της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει και του μεγάλου ραντεβού στο EuroBasket (1-18 Σεπτεμβρίου), όμως μέχρι τότε ακούει προσεκτικά τα όσα έχει να του πει ο Δημήτρης Ιτούδης!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί αναμφίβολα το πιο αστραφτερό κομμάτι του φετινού ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει του EuroBasket. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, όπου και παρακολουθεί τις προπονήσεις της ομάδας μαζί με τον αδερφό του, μίας και λόγω του ειδικού όρου που υπάρχει για τους NBAers θα μπει στις προπονήσεις από σήμερα Πέμπτη (4/8).

Ωστόσο ο Δημήτρης Ιτούδης δεν έχασε την ευκαιρία στην προπόνηση της Τετάρτης (3/8), μιας και τον είχε... ανενεργό δίπλα του, να δείξει τις ασκήσεις επί χάρτου που αναμένεται να εφαρμοστούν στο μεγάλο ραντεβού. Οι δυο τους είχαν ένα τετ-α-τετ όπως αποκάλυψε με τις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media η Ελληνική Ομοσπονδία, τονίζοντας πως «πάντα θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μάθεις». Δίπλα στους Θανάση και Γιάννη βρίσκεται ο Τζος Οπενχάιμερ, που προστέθηκε στο ελληνικό σταφ από τους Μπακς.

Μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, στις προπονήσεις της Εθνικής θα μπει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος κατέφτασε χθες στο ΟΑΚΑ και πλέον τα σχέδια του Ιτούδη στο πινακάκι ήρθε η ώρα να πάρουν... σάρκα και οστά.

Πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μάθεις! Watch, ask, listen and learn! Any time, any day! @Giannis_An34 @Thanasis_ante43 @ItoudisD #Eurobasket2022 #BringTheNoise #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/UzKroTo6e9