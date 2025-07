Συγκλονιστικό ήταν το φινάλε του αγώνα Γερμανία-Σλοβενία για τους «16» του Eurobasket U20 καθώς κρίθηκε με buzzer beater τρίποντο!

Η αναμέτρηση μεταξύ της Σλοβενίας και της Γερμανίας τα είχε... όλα! Σασπένς, παράταση και νικητήριο σουτ!

Αν και όλα έδειχναν ότι η Γερμανία θα εξασφάλιζε τη νίκη και τη πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket U20, είδαν να γλιστράει το εισιτήριο μέσα από τα χέρια τους.

Στην τελευταία επίθεση της παράτασης και με το σκορ στο 85-83 υπέρ τους, επέλεξαν να μην κάνουν φάουλ στους Σλοβένους, οι οποίοι κατάφεραν να βρουν τρίποντο από τη γωνία!

Ο Νικ Ουρμπάνιγια (11π., 4/15 σουτ!) ήταν εκείνος που πήρε την ευθύνη και στο τέλος έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα για την ομάδα του η οποία επικράτησε με 85-86 και πήρε τη πρόκριση στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία.

