Ο Ουάιλι έκανε ντεμπούτο σαν… Βορειομακεδόνας (vid)

Ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ έπαιξε πέρσι στον Παναθηναϊκό ενώ το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Γκραν Κανάρια.

Πλέον, ο Ουάιλι αγωνίζεται ως νατουραλιζέ με την εθνική ομάδα μπάσκετ της Βόρειας Μακεδονίας, αποκτώντας το διαβατήριο της γειτονικής χώρας και ενισχύοντας την εθνική ομάδα στη σημερινή (18/2) αναμέτρηση με την Ιταλία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.

You throw the ball up and then it becomes @Jwiley_24 airlines @Makbasket #EuroBasket pic.twitter.com/EWLOTuAprE

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 18, 2021