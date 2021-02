Από τον Φασούλα το 1993, στη Φασούλα το 2021, τα δύο ιστορικά καλάθια της οικογένειας! (vids)

Είκοσι οκτώ χρόνια μετά. Από έναν πατέρα στην κόρη του. Από τον Παναγιώτη Φασούλα στη Μαριέλλα Φασούλα! Στο EuroBasket 1993, o Παναγιώτης Φασούλας είχε αρπάξει το επιθετικό ριμπάουντ και έστειλε την Ελλάδα στον ημιτελικό, μετά την επικράτηση με 61-59 επί της Γαλλίας. Πριν από μερικές ώρες, η Μαριέλλα Φασούλα με δικό της γκολ-φάουλ, έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ, 12'' πριν το φινάλε του αγώνα, έστειλε την Ελλάδα στην τελική φάση του EuroBasket 2021.

Δείτε τις δύο φάσεις:

@FasoulaMariella with the most important of the Qualifiers as she sends @HellenicBF to the #EuroBasketWomen Final Round! pic.twitter.com/GooCPAOfaR

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) February 6, 2021