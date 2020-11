Η Πολωνία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στους Ρουμάνους.

Ο Μίχαλιακ ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση πάντως αφού σκόραρε έχοντας περάσει νωρίτερα την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του θυμίζοντας ποδοσφαιρική... ποδιά.

Δείτε την φάση...

's @eMMichalak serving the nutmeg before the holidays even start #EuroBasket | @KoszKadra pic.twitter.com/XewZzQn6sb

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 28, 2020